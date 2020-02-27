Кугаевский: Логинов удивлен новостью об иске к сотруднице IBU, речи об этом пока не идет

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира Александр Логинов был удивлен появлению информации о том, что он собирается подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Италии. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет спортсмен.

В четверг личный тренер спортсмена Александр Касперович сообщил ТАСС, что он совместно с Логиновым намерен подать иск к Фуссек-Хаккарайнен.

"Я только что разговаривал с Александром, эта информация застала его врасплох, он был очень удивлен. Сейчас он находится дома, со своей семьей, и старается на время отвлечься от биатлона. Так что речи об иске сейчас не идет. При этом он готов бороться за свое честное имя, но пока еще не определился, какой путь для этого выбрать", - сказал Кугаевский.

В субботу итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича, которые остановились в Антхольце на время чемпионата мира. Поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация стала основанием для открытия уголовного дела в отношении Логинова и Касперовича.

Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.