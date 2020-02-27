Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 27 февраля. Российские биатлонисты стали серебряными призерами чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете. Соревнования проходят в Минске.

Российские спортсмены в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили отстали от победителей на 32,2 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав девять дополнительных патронов. Первое место заняла сборная Украины (1:11.32,1; 0+9), третьей стала команда Норвегии (+33,7; 0+3).

Ранее в четверг в сингл-миксте сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова стала шестой. Первое место заняли норвежцы, вторыми стали немцы, третьими - украинцы.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете турнира, завоевав одну золотую и одну серебряную медаль. Лидирует команда Украины (1-1-2), на третьей строчке располагается команда Норвегии (1-0-1).

Чемпионат Европы по биатлону, на котором сильнейшие сборные выступают преимущественно резервными составами, завершится 1 марта.