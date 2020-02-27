Россиянка Очигава возобновит боксерскую карьеру чемпионским боем в Казани

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянка Софья Очигава объявила о возобновлении боксерской карьеры и проведет в марте поединок в Казани. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

12 марта она выйдет на ринг против итальянки Амиры Каниццаро. На кону будет стоять титул чемпионки мира по версии одной из организаций.

"Очигава возобновила карьеру", - сказал собеседник агентства.

Очигава объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2009). В профессиональном боксе она дебютировала в 2016 году и одержала победы в двух поединках.