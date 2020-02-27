В Ханты-Мансийске завершился Всероссийский паралимпийский форум

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения завершился в Ханты-Мансийске, его участниками стали представители 50 регионов страны. Мероприятия были организованы Паралимпийским комитетом России (ПКР) совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.

Церемония открытия форума состоялась во вторник в Центре развития теннисного спорта. Ее участниками стали председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков, директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, вице-президент ПКР Ольга Семенова. А также генеральный секретарь ПКР пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей Строкин, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею первый вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Вадим Селюкин, чемпионы Паралимпийских игр по футболу Андрей Куваев и Иван Потехин, чемпионка Паралимпийских игр по дзюдо Мадина Казакова и другие прославленные российские паралимпийцы.

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков во время церемонии открытия форума отметил, что Ханты-Мансийск не случайно был выбран местом проведения мероприятия. По его словам, Уральский федеральный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра являются одними из признанных центров отечественного спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рожков подчеркнул, что форум является крупной и авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тем в области адаптивного спорта.

Особое внимание Паралимпийский комитет России уделяет развитию детско-юношеского адаптивного спорта. Сразу после церемонии открытия паралимпийцы провели зарядку для учеников муниципальных образований ХМАО, ее участниками стали более 80 детей. После паралимпийского урока ребята приняли участие в антидопинговом образовательном семинаре для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В первый день форума состоялось заседание исполкома ПКР, на котором обсуждались вопросы подготовки спортсменов к Паралимпийским играм в Токио и Пекине. Павел Рожков отметил, что российская делегация на Паралимпиаде-2020 будет включать порядка 400 человек, из них 220 - спортсмены. Первый вице-президент ПКР также сообщил, что в 20-х числах мая в Братиславе состоится предварительная аккредитация на Игры-2020 и уже сейчас ПКР готовит перечень документов для спортсменов, которые завоевали лицензии (около 170 россиян).

Конференция и встреча со школьниками

Во второй день форума в Ханты-Мансийске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему "Актуальные вопросы нормативного правового регулирования в сфере подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в Российской Федерации". Участниками конференции стали более 150 человек из 45 субъектов России. Это руководители региональных органов исполнительной власти в области физической культуры, спорта и социальной защиты населения, руководители всероссийских федераций по паралимпийским видам спорта, специалисты по адаптивному спорту.