В Ханты-Мансийске завершился Всероссийский паралимпийский форум

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения завершился в Ханты-Мансийске, его участниками стали представители 50 регионов страны. Мероприятия были организованы Паралимпийским комитетом России (ПКР) совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.
Церемония открытия форума состоялась во вторник в Центре развития теннисного спорта. Ее участниками стали председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков, директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, вице-президент ПКР Ольга Семенова. А также генеральный секретарь ПКР пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей Строкин, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею первый вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Вадим Селюкин, чемпионы Паралимпийских игр по футболу Андрей Куваев и Иван Потехин, чемпионка Паралимпийских игр по дзюдо Мадина Казакова и другие прославленные российские паралимпийцы.
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков во время церемонии открытия форума отметил, что Ханты-Мансийск не случайно был выбран местом проведения мероприятия. По его словам, Уральский федеральный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра являются одними из признанных центров отечественного спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рожков подчеркнул, что форум является крупной и авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тем в области адаптивного спорта.
Особое внимание Паралимпийский комитет России уделяет развитию детско-юношеского адаптивного спорта. Сразу после церемонии открытия паралимпийцы провели зарядку для учеников муниципальных образований ХМАО, ее участниками стали более 80 детей. После паралимпийского урока ребята приняли участие в антидопинговом образовательном семинаре для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В первый день форума состоялось заседание исполкома ПКР, на котором обсуждались вопросы подготовки спортсменов к Паралимпийским играм в Токио и Пекине. Павел Рожков отметил, что российская делегация на Паралимпиаде-2020 будет включать порядка 400 человек, из них 220 - спортсмены. Первый вице-президент ПКР также сообщил, что в 20-х числах мая в Братиславе состоится предварительная аккредитация на Игры-2020 и уже сейчас ПКР готовит перечень документов для спортсменов, которые завоевали лицензии (около 170 россиян).
Конференция и встреча со школьниками
Во второй день форума в Ханты-Мансийске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему "Актуальные вопросы нормативного правового регулирования в сфере подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в Российской Федерации". Участниками конференции стали более 150 человек из 45 субъектов России. Это руководители региональных органов исполнительной власти в области физической культуры, спорта и социальной защиты населения, руководители всероссийских федераций по паралимпийским видам спорта, специалисты по адаптивному спорту.
В рамках конференции прошло обсуждение развития адаптивной физической культуры и спорта инвалидов в ХМАО, также были рассмотрены вопросы подготовки спортивного резерва, в том числе реализация программы спортивной подготовки в малых городах и сельских поселениях. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал об антидопинговой деятельности агентства в отношении спортсменов, не входящих в состав сборных России, также было подписано соглашение о между РУСАДА и департаментом физической культуры и спорта Югры.
В этот же день спортсмены провели "Паралимпийский урок" в средней общеобразовательной школе № 4 Ханты-Мансийска. Этот спортивно-образовательный проект ПКР направлен на увеличение информированности о паралимпийском спорте в России и его героях. В уроке приняли участие чемпион Паралимпийских игр по футболу Иван Потехин, серебряный призер Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Балынец, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею Вадим Селюкин, девятикратный чемпион мира по легкой атлетике лиц с ПОДА Андрей Вдовин, пятикратный чемпион мира по плаванию лиц с ПОДА Роман Жданов, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев и чемпионка мира по стрельбе из лука среди лиц с ПОДА Елена Крутова.
На встречу со спортсменами пришли около 80 школьников. В живом общении с ребятами паралимпийцы рассказали о своем спортивном пути, паралимпийском движении, мотивации в преодолении трудностей. В завершение "Паралимпийского урока" дети смогли взять автографы и сфотографироваться со спортсменами.
Возвращение в жизнь
Заключительный день форума начался с плановой отчетной конференции Паралимпийского комитета России. Согласно уставу организации, отчетные конференции проходят раз в два года. В числе прочих был рассмотрен вопрос судебного разбирательства между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
"Были подведены итоги работы исполкома паралимпийского комитета за два года, объем работы был огромный, договорились разделить его на две части. Первая касалась технической и правовой базы, образовательной деятельности ПКР, взаимодействия с международными федерациями. А вторая была посвящена не менее важной работе - выполнению поствосстановительных критериев ПКР, судебным процессам между РУСАДА и WADA, проведению заключительного этапа подготовки к Паралимпийским играм в Токио, началу отборов на Игры в Пекин", - рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков после конференции.
"Важным вопросом было внесение изменений в действующий устав ПКР, так как на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета было принято решение о ребрендинге символики МПК, соответствующие изменения в своих нормативных документах должен был сделать и ПКР", - добавил Рожков.
Завершающим мероприятием форума стало торжественное награждение лауреатов премии ПКР "Возвращение в жизнь". Премия вручалась в 14-й раз, ее лауреатами стали лучшие паралимпийцы по итогам 2019 года. За большой вклад в развитие паралимпийского движения в России благодарность Паралимпийского комитета России была вручена губернатору Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталье Комаровой.
Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России проходил с 25 по 27 февраля. Основной задачей было заявлено объединение руководителей и представителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, всероссийских федераций, региональных отделений ПКР, спортивно-адаптивных школ и всех, кто причастен к адаптивной физкультуре и спорту, в деле укрепления основ паралимпийских ценностей в современном российском обществе.