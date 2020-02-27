Рекорды в тяжелое время. Чемпионат России по легкой атлетике в помещении прошел в Москве

Ни для кого не секрет, что актуальность национальных чемпионатов в глазах болельщиков зачастую значительно ниже глобальных турниров. Для легкоатлетов же значимость таких стартов тяжело переоценить сразу по нескольким пунктам. Первый из них - это возможность показать себя, чем в эту неделю в Москве спортсмены с успехом воспользовались.

Московский чемпионат вообще оказался богатым на высочайшие результаты. В основном, конечно, сверкали самые медийные спортсмены - трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в двухметровом прыжке дотянулась до шестой золотой медали национальных первенств в помещении, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова праздновала победу с лучшим результатом сезона в мире - 4,92 метра, прыгун в высоту Илья Иванюк повторил лучший результат сезона (2,33 м). Кристина Сивкова дважды за один день обновила личный рекорд в беге на 60 м. В финале она преодолела дистанцию за 7,09 секунды - лишь две спортсменки в нынешнем сезоне бежали быстрее нее.

Но были и неожиданные результаты. К примеру, в последний день турнира Владимир Никитин побил национальный рекорд в беге на 5000 м, который держался без малого 38 лет (13 минут 24,07 секунды). "Я доволен, можно даже сказать, что счастлив, мне посчастливилось побить рекорд России, который держался больше 30 лет, в общем, мы все планы выполнили с тренером, сезон на этом закончен, - сказал спортсмен в беседе с корреспондентом ТАСС. - Такой результат мы не ожидали, если честно, рассчитывали на хорошие показатели, но чтобы улучшить на 11 секунд рекорд - такого не планировали, даже не думали об этом".

Чемпионка мира в помещении и серебряный призер мирового первенства на открытом воздухе в тройном прыжке Екатерина Конева планировала увезти с турнира золотую медаль. В итоге до первого места ей не хватило совсем чуть-чуть - 14,13 м против 14,16 м - у победительницы Натальи Евдокимовой. Выступление Коневой точно нельзя считать успешным - даже Евдокимова во время общения с прессой не единожды повторила фразу "это не результат Кати".

Позднее Конева рассказала ТАСС, что подготовиться к национальному чемпионату ей помешали проблемы со здоровьем. "Это провал, поражение, ужасный результат, сегодня не мой день, к сожалению, - сказала спортсменка. - На самом деле меня подвела моя болезнь - ангина, антибиотики, гайморит, седалищный нерв у меня защемило, все это время до чемпионата и даже сейчас я лечусь, не хочу сваливать на болезни, это мои проблемы, но постоянно что-то где-то мне мешало. Конечно, это не мой результат, не то, к чему я стремилась".

Пора объединяться

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский был впечатлен результатами турнира. "Чемпионат прошел на довольно высоком уровне, - сказал он журналистам. - Результаты тоже дают о себе знать - во многих видах наши лидеры вышли на пик формы - Ласицкене прыгнула 2 метра, Сидорова показала лучший результат сезона в мире - 4,92 метра. Считаю, что в очень неплохом состоянии подошел Тимур Моргунов в прыжках с шестом, девочек можно выделить на дистанции 400 метров, втроем они пробежали на 52 секунды, это, на мой взгляд, здорово".

Второй главный тезис в речи Борзаковского - проблемы российской "королевы спорта". Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) все еще находится под санкциями со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а скандал с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко позволил World Athletics приостановить процесс восстановления членства российской организации. Вместе с тем была прекращена и выдача разрешений на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе для российских спортсменов. Теперь россияне фактически лишены возможности получать соревновательную практику в борьбе с сильнейшими мировыми легкоатлетами.