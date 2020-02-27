Юрченко остался единственным кандидатом на пост главы ВФЛА

До этого момента на пост главы ВФЛА претендовали также глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру 25 февраля.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля (начало - 11:00 мск) в здании Олимпийского комитета России.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост замгендиректора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию.

Положение ВФЛА

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего федерацию с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России.