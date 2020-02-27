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WTA

Российская теннисистка Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Катаре

В четвертьфинальном матче она в двух сетах обыграла Белинду Бенчич

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 34-летней россиянки. 22-летняя Бенчич была посеяна на турнире под четвертым номером. В феврале Бенчич выбила Кузнецову из сетки турнира в Санкт-Петербурге.

В другой встрече белорусская теннисистка Александра Соболенко обыграла китаянку Чжэн Сайсай. Она станет соперницей россиянки в полуфинале турнира. Встреча пройдет 28 февраля.

Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004).

Бенчич имеет на своем счету четыре победы на турнирах WTA. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Турнир в Катаре завершится 29 февраля.

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