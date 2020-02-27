Результаты сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону аннулированы

ТАСС, 27 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал сборную Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии. Об этом сообщается в протоколе гонки, опубликованном на официальном сайте IBU.

В смешанной эстафете, которая прошла ранее в четверг, победу одержали украинцы, второе место заняла команда России, третьими стали норвежцы.

По информации белорусской газеты "Прессбол", IBU удовлетворил протест белорусской команды на результаты гонки. Причиной протеста стал то, что норвежец Александр Андерсен на последнем круге гонки якобы вытолкнул с трассы обгоняющего его белоруса Сергея Бочарникова. Отмечается, что этот момент не попал на видео, однако свидетелем данного эпизода выступил член сборной России. Представители норвежской сборной подали апелляцию на решение о дисквалификации.

Чемпионат Европы по биатлону, на котором сильнейшие сборные выступают преимущественно резервными составами, завершится 1 марта.