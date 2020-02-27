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КХЛ

ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Армейцы на одно очко опередили казанский "Ак Барс" и петербургский СКА
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА завоевал Кубок континента - выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В заключительном матче армейцы на своей площадке разгромили "Сочи" со счетом 6:0. Домашнее поражение казанского "Ак Барса" в параллельном матче от екатеринбургского "Автомобилиста" (0:3) гарантировало ЦСКА первое место.

По итогам 62 встреч армейцы набрали 94 очка и стали первыми в таблице Западной конференции, опередив петербургский СКА (93). Столичный клуб в четвертый раз выиграл Западную конференцию и второй раз кряду под руководством Игоря Никитина, который возглавляет команду с мая 2017 года. Досрочно одержавший победу в Восточной конференции "Ак Барс" завершил регулярный чемпионат с 93 очками.

ЦСКА восьмой раз (шестой подряд) стал победителем дивизиона Тарасова. В дивизионе Боброва победил СКА, дивизион Харламова выиграл "Ак Барс", лучшим в дивизионе Чернышева стал "Барыс" из Нур-Султана.

ЦСКА обновил собственный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, став обладателем Кубка континента в пятый раз (2015-2017, 2019, 2020). Трижды клуб к победе приводил нынешний тренер казанцев Дмитрий Квартальнов. В прошлом сезоне подопечные Никитина стали первой командой, которая сумела в одном сезоне стать обладателем Кубка континента и Кубка Гагарина. По два раза победа по итогам регулярного чемпионата доставалась уфимскому "Салавату Юлаеву" (2009, 2010) и петербургскому СКА (2013, 2018), по разу выигрывали омский "Авангард" (2011), челябинский "Трактор" (2012) и московское "Динамо" (2014).

Благодаря победе в регулярном чемпионате ЦСКА будет начинать серии плей-офф на своей площадке. В первом раунде армейцы сыграют с нижегородским "Торпедо", СКА - с подольским "Витязем", хельсинкский "Йокерит" - с ярославским "Локомотивом", московское "Динамо" - со "Спартаком". На Востоке "Ак Барс" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Барыс" встретится с магнитогорским "Металлургом", омский "Авангард" - с "Салаватом Юлаевым", "Автомобилист" - с новосибирской "Сибирью". Кубок Гагарина стартует 1 марта.

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