"Зенит" проиграл "Баварии" и потерпел пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 27 февраля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" дома со счетом 68:77 уступил германской "Баварии" в матче 26-го тура Евролиги. Матч прошел в присутствии 4679 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал форвард немецкой команды Грег Монро, набравший 26 очков. В составе российского клуба больше всех очков набрал Остин Холлинз (18).

"Зенит" потерпел пятое подряд поражение в турнире, в последний раз петербургский клуб побеждал 23 января в домашнем матче против греческого "Олимпиакоса" (91:87). Германская команда прервала серию из четырех поражений, в предыдущий раз клуб выигрывал 23 января в матче против израильского "Маккаби" из Тель-Авива (80:68).

В турнирной таблице "Зенит" идет на последнем, 18-м месте, одержав семь побед. "Бавария" идет на 17-й строчке, в активе команды восемь побед.