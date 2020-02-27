Курбатов заявил, что исключить его из кандидатов в президенты ВФЛА решила рабочая группа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов считает, что исключение его из списка кандидатов на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стало инициативой рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению статуса ВФЛА. Об этом Курбатов сообщил ТАСС.

Официальный сайт ВФЛА сообщил вечером в четверг, что член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко будет единственным кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. До этого момента на пост главы ВФЛА претендовали также глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру 25 февраля.

"Я не снимал свою кандидатуру с выборов. Это было решение рабочей группы, но завтра будет конференция, посмотрим, как все пройдет. Я прекрасно понимаю, что рабочая группа старается сделать все, чтобы у наших легкоатлетов была возможность выступать на международных стартах. И совершенно спокойно воспринимаю такое решение", - сказал Курбатов.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля (начало - 11:00 мск) в здании Олимпийского комитета России.