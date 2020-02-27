IBU удовлетворил апелляцию норвежцев на дисквалификацию в смешанной эстафете ЧЕ

ТАСС, 27 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
В смешанной эстафете, которая прошла ранее в четверг, победу одержали украинцы, второе место заняла команда России, третьими стали норвежцы, белорусы пришли четвертыми. По информации белорусской газеты "Прессбол", IBU удовлетворил протест белорусской команды на результаты гонки. Причиной протеста стал то, что норвежец Александр Андерсен на последнем круге гонки якобы вытолкнул с трассы обгоняющего его белоруса Сергея Бочарникова. Отмечается, что этот момент не попал на видео, однако свидетелем данного эпизода выступил член сборной России, представители норвежской сборной подали апелляцию на решение о дисквалификации.
After receiving the protest, the Jury of Appeal reviewed the complete situation once more. By taking into a count visual material as well as witness reports, the Jury of Appeal finally decided to accept the protest and to uphold the results as in finish: 3rd, 4th.— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 27, 2020
"После получения протеста апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Приняв во внимание визуальные материалы, а также свидетельские показания, жюри решило принять протест и оставить результаты гонки. Сборная Норвегии заняла третье место, сборная Белоруссии - четвертое. Согласно правилам соревнований IBU, решение апелляционного жюри является окончательным", - говорится в сообщении.
Чемпионат Европы по биатлону, на котором сильнейшие сборные выступают преимущественно резервными составами, завершится 1 марта.