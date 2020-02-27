IBU удовлетворил апелляцию норвежцев на дисквалификацию в смешанной эстафете ЧЕ

ТАСС, 27 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

В смешанной эстафете, которая прошла ранее в четверг, победу одержали украинцы, второе место заняла команда России, третьими стали норвежцы, белорусы пришли четвертыми. По информации белорусской газеты "Прессбол", IBU удовлетворил протест белорусской команды на результаты гонки. Причиной протеста стал то, что норвежец Александр Андерсен на последнем круге гонки якобы вытолкнул с трассы обгоняющего его белоруса Сергея Бочарникова. Отмечается, что этот момент не попал на видео, однако свидетелем данного эпизода выступил член сборной России, представители норвежской сборной подали апелляцию на решение о дисквалификации.