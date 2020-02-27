Олимпийский отборочный турнир по гребле перенесли из Южной Кореи из-за коронавируса

ТАСС, 27 февраля. Международная федерация гребного спорта (FISA) приняла решение о переносе олимпийского и паралимпийского отборочных турниров с участием команд Азии и Океании в связи с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба FISA.

Отборочные турниры должны были пройти в южнокорейском Чхунджу с 27 по 30 апреля. В итоге паралимпийский отбор пройдет 8-10 мая в итальянском городе Гавирате, олимпийский - 17-19 мая в швейцарском Люцерне.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 40 странах, включая Россию.