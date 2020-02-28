Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут в пятницу в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) состоится в Москве 28 февраля. Делегаты должны будут определиться с кандидатурой нового президента организации, составами президиума и контрольно-ревизионной комиссии.

За день до выборов состоялось заседание рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению статуса ВФЛА, на котором был определен один кандидат на пост главы организации. Им стал член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Евгений Юрченко. До этого момента на должность претендовали глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру 25 февраля.

"Я не снимал свою кандидатуру с выборов. Это было решение рабочей группы, но завтра состоится конференция, посмотрим, как все пройдет. Я понимаю, что рабочая группа старается сделать все, чтобы у наших легкоатлетов была возможность выступать на международных стартах. Спокойно воспринимаю такое решение", - сказал Курбатов ТАСС.

Основанием для исключения Курбатова и Гусева из списков кандидатов на пост президента ВФЛА стало их несоответствие ранее выработанным критериям. Однако нельзя исключать того, что делегаты конференции могут не одобрить навязанные им ограничения и посчитать это вмешательством в дела общественной организации, которой является ВФЛА.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест". С 2009 по 2010 год Юрченко был главой данной организации.

Необходимость выборов

Выборы стали необходимостью после ухода возглавлявшего ВФЛА с 2016 года Дмитрия Шляхтина, который покинул пост в связи с делом о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать свою невиновность по делу Лысенко. Министерство спорта России 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку, передав полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.