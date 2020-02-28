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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье стартует в Норвегии

Соревнования завершатся 1 марта
Павел Кулижников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Павел Кулижников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Мировое первенство по конькобежному спорту стартует в пятницу в норвежском городе Хамар. Турнир пройдет в двух видах - спринтерском и классическом многоборье.

Первыми в борьбу вступят бегуны на спринтерских дистанциях - в пятницу пройдут женские и мужские забеги на 500 м и 1000 м, а в субботу уже определятся обладатели медалей в многоборье. Также во второй день участники классического многоборья пробегут дистанции 500 м и 1000 м (мужчины и женщины), 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины). В воскресенье пройдут забеги на 1500 м (мужчины и женщины), 5000 м (женщины) и 10 000 м (мужчины).

В соревнованиях примут участие 12 российских конькобежцев. Мужскую сборную России на чемпионате мира в спринтерской группе представят Павел Кулижников, Виктор Муштаков и Руслан Мурашов, запасным станет Виктор Лобас. Женскую спринтерскую команду составят Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ольга Фаткулина, запасной значится Ирина Кузнецова.

В соревнованиях по классическому многоборью среди мужчин будут участвовать Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Беляев, запасной - Егор Юнин. Женскую команду составят Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина.

На прошлом чемпионате мира в классическом многоборье лучшим среди россиян стал Данила Семериков, занявший седьмое место. У женщин Наталья Воронина завершила турнир восьмой. В спринтерском многоборье первое место занял Павел Кулижников. Лучшей среди россиянок стала Дарья Качанова - седьмое место.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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