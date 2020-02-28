Турнир на кубок императора Японии по сумо могут отменить из-за коронавируса

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация сумо Японии рассматривает вариант отмены весеннего басё - турнира на кубок императора Японии, запланированного на середину марта, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в пятницу представитель организации федерации, бывший одзэки (ранг в сумо - прим. ТАСС) Котокадзэ.

"Ситуация становится все сложнее для проведения турнира на регулярной основе", - приводит его слова агентство Киодо. Как отметил Котокадзэ, помимо полной отмены турнира, рассматривается вариант проведения "за закрытыми дверями" - без зрителей.

Ранее правительство Японии распорядилось отменить или перенести все публичные мероприятия в рамках принимаемых мер по борьбе с коронавирусом. Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) уже приняло решение отменить все матчи до середины марта. На профилактические меры пошла и Федерация конного спорта Японии, отказавшись от проведения скачек в присутствии зрителей.

Весеннее басё должно было пройти с 8 по 22 марта в Осаке. Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борцы сумо - прим. ТАСС) в заключительный день басё.

В Японии уже отмечено более 900 случаев заражения коронавирусом, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess ("Даймонд принсесс").

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 46 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.