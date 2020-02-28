"Зенит" на пути к досрочному чемпионству. Интриги второй части сезона в РПЛ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Матчем между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом" стартует вторая часть чемпионата России по футболу. До завершения сезона-2019/20 остается 11 туров, в которых командам предстоит определить итоговое положение в турнирной таблице. ТАСС рассказывает об основных интригах этого отрезка сезона в национальном первенстве. Действующий чемпион страны петербургский "Зенит" ушел на зимнюю паузу с комфортным преимуществом в 10 очков от ближайшего преследователя, "Краснодара", но, конечно же, не гарантировал себе второго подряд титула. Для этого команде под руководством главного тренера Сергея Семака в оставшихся играх будет достаточно набрать 20 очков в 11 матчах - чуть больше 60% из тех, что будут разыграны до конца сезона. Чтобы не затягивать чемпионскую интригу до мая, сине-бело-голубым будет достаточно выиграть семь стартовых игр после возобновления чемпионата. Соперниками "Зенита" в них будут "Локомотив" (дома), "Уфа" (дома), "Урал" (дома), ЦСКА (в гостях), "Крылья Советов" (дома), "Тамбов" и "Краснодар" (оба - на выезде).

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Если озвученный выше сценарий будет реализован, "Зенит" может гарантировать себе золото Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) уже по итогам 26-го тура чемпионата страны. Причем сделать это он может на поле ближайшего, на данный момент, преследователя. В целом же петербуржцам, которые обладают солидной глубиной состава, в первой части сезона для достижения нынешнего отрыва хватало усеченной обоймы игроков. Показателен тот факт, что главное приобретение прошлого лета, купленный у испанской "Барселоны" за €40 млн бразильский вингер Малком, принял участие всего в двух играх, после чего получил травму. Также сине-бело-голубые в разное время не могли рассчитывать на других игроков основного состава. На данный момент диспозиция в РПЛ говорит о том, что с большой долей вероятности "Зенит" защитит чемпионский титул. После перехода на систему "осень-весна" в истории турнира был только один случай, когда клуб, уйдя на перерыв на первом месте, в итоге упустил набранное преимущество. Но в сезоне-2013/14 ЦСКА, который и выиграл в итоге тот чемпионат, к зимней паузе отставал от лидирующих "Зенита" и "Локомотива" на шесть очков. Сейчас подобный сценарий выглядит маловероятным. Если говорить простым языком, шансы на то, что действующий чемпион не сможет защитить завоеванный прошлой весной титул, минимальны - он может проиграть это золото только сам себе. Борьба за места в еврокубках 10-очковый отрыв "Зенита" от ближайшего преследователя ни коим образом не говорит о том, что интрига в чемпионате завершена. Ближайшими преследователями петербуржцев являются "Краснодар", в активе которого 35 очков, а также "Ростов", ЦСКА и московский "Локомотив", набравшие на одно очко меньше. Даже если побороться за первое место преследователям не удастся, они продолжат соперничать за места в еврокубках. В этом плане плотность между вторым и пятым местами показательна - их разделяет всего одно набранное очко.

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Учитывая тот факт, что ближайший из преследователей лидирующей группы, тульский "Арсенал", находится в девяти очках отставания от зоны еврокубков, за путевку в Лигу чемпионов через отборочный раунд продолжают бороться сразу четыре клуба. Если "Зенит" не упустит лидерство, выше названным клубам предстоит бороться за еще одну "проходку" в групповую стадию Лиги чемпионов, а также за две путевки в Лигу Европы, еще одна путевка во второй по значимости европейский турнир будет разыграна через Олимп - Кубок России. В национальном кубке борьбу за трофей продолжают восемь клубов - московские "Спартак" и ЦСКА, грозненский "Ахмат" и "Зенит", ярославский "Шинник" и екатеринбургский "Урал", а также подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо". С точки зрения состава ко второй части сезона в наиболее выигрышном положении подходит "Ростов", который отстает от "Зенита" на 11 очков. Команда под руководством Валерия Карпина не только не потеряла никого из лидеров, но и продлила контракты с одним из лучших форвардов чемпионата Элдором Шомуродовым (10 голов в 19 играх) и ключевыми полузащитниками - Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном. Кроме того, зимой клуб укрепился резервным вратарем "Зенита" Максимом Рудаковым и защитником "Тамбова" Максимом Осипенко. Также во второй части сезона за ростовчан сможет сыграть экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который перешел в "Ростов" на правах свободного агента после выхода из тюрьмы по УДО.

Самыми проблемными с кадровой точки зрения выглядят "Краснодар" и "Локомотив". В составе первого перед возобновлением сезона травмы получили сразу два центральных защитника - Урош Спаич и Александр Мартынович, в результате чего на этой позиции пару с новичком команды Егором Сорокиным, скорее всего, составит один из опорных полузащитников. Также тренерский штаб краснодарцев по-прежнему не может рассчитывать на двух игроков группы атаки - французского плеймейкера Реми Кабелла и шведского крайнего нападающего Виктора Классона. "Локомотив", в свою очередь, из-за повреждений на данном этапе не может рассчитывать сразу на трех атакующих футболистов - хавбека Антона Миранчука, а также нападающих Джефферсона Фарфана и Луку Джорджевича. С учетом того, что зимой из клуба на правах аренды в испанскую "Сельту" перешел Федор Смолов, единственным форвардом железнодорожников является Эдер. Более стабильно в этом плане выглядит занимающий четвертое место ЦСКА. В клубе нет травмированных, а состав команды пополнился двумя молодыми игроками - 17-летним защитником "Крыльев Советов" Никитой Котиным и 20-летним нападающим Ильей Шкуриным, который в прошлом сезоне в составе клуба "Энергетик-БГУ" с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. Несмотря на то, что армейцев на правах аренды покинули несколько игроков, команда сохранила всех сильнейших и вполне может побороться за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Спор за звание лучшего бомбардира РПЛ После 19 туров первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, в активе которого 11 мячей. Если 31-летний игрок петербуржцев удержит лидерство, то впервые в карьере выиграет спор за звание самого результативного игрока чемпионата. Нападающий сине-бело-голубых к данному отрезку сезона показывает лучшую скорострельность, чем лучшие бомбардиры двух прошлых сезонов - у Федора Чалова из ЦСКА в сезоне-2018/19 к 19-му туру было 10 голов, а у спартаковца Квинси Промеса в сезоне-2017/18 - восемь. Сейчас Дзюба идет по графику Федора Смолова образца сезона-2016/17 - выступая за "Краснодар", нападающий за 19 туров также забил 11 мячей, а в итоге стал лучшим бомбардиром сезона с 18 голами.

Главными конкурентами лидера "Зенита" являются Шомуродов и нападающий Александр Соболев, который зимой на правах аренды перешел из "Крыльев Советов" в "Спартак". В активе каждого из них по 10 мячей, но футболист "Ростова" располагается выше, поскольку все голы забил с игры, тогда как выступавший за самарцев футболист дважды отличился с пенальти. При этом самая продолжительная безголевая серия Дзюбы насчитывала три матча во второй половине августа и начале сентября, тогда как оба его преследователя не забивали с октября. Засуха Шомуродова длится уже семь матчей, Соболева - на одну игру меньше. В свете бомбардирской гонки интересными выглядят перспективы Соболева в "Спартаке". Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско в первой части сезона обходился без габаритного форварда, тогда как в своем предыдущем клубе, германском "Шальке", строил игру с нападающим именно такого типа. Учитывая тот факт, что в распоряжении у него есть такие техничные игроки, как Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов, которые любят смещаться на фланги, можно ждать от москвичей большей прямолинейности и ставки на пробивную мощь новичка. Кокорин - в сборную из "Сочи"? Главным трансферным сериалом зимы был растянувшийся почти на месяц переход нападающего Александра Кокорина из первой команды чемпионата, "Зенита", в последнюю - "Сочи". 28-летний форвард не участвовал в официальных матчах с октября 2018 года из-за известного скандала с двумя драками в центре Москвы. Только прошлой осенью он вышел из тюрьмы по УДО и вплоть до зимы занимался набором растраченной игровой формы. Если судить по товарищеским матчам в межсезонье, Кокорин подходит к рестарту чемпионата в хорошей форме.

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Если ожидания от его игры совпадут с реальностью, нападающий вполне может попасть в состав сборной России на частично домашний чемпионат Европы (две из трех игр группового турнира национальная команда проведет в Санкт-Петербурге). Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в разговоре с ТАСС высказал мнение о том, что тренерский штаб сборной будет следить за игрой Кокорина в "Сочи". Еще до того, как клубы объявили о сделке, он прямо говорил, что считает такой переход последним шансом для скандального нападающего перезагрузить карьеру. Предположение Ротенберга о том, что Кокорин может быть вызван в сборную России, вполне обоснованно, поскольку Станислав Черчесов неоднократно говорил о том, что двери национальной команды ни для кого не закрыты. Главное - по игре быть достойным приглашения и выступить лучше, чем те же Дзюба, Смолов, Соболев или Николай Комличенко, который зимой перебрался из чешской "Млады Болеслав" в московское "Динамо". Будущее премьер-лиги за расширением и VAR В свете того, что до конца чемпионата остается сыграть всего 11 туров, уже сейчас можно рассматривать варианты того, кто может вылететь из РПЛ по итогам сезона. На данный момент в зоне стыковых матчей находятся казанский "Рубин" (19 очков), который зимой возглавил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, и "Оренбург" (19). В зоне прямого вылета находятся "Крылья Советов" (18) и "Сочи" (15). С учетом высокой плотности в турнирной таблице (идущий 10-м "Спартак" от зоны стыковых матчей отделяют всего три очка) концовка чемпионата будет очень напряженной.

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При этом сохраняется вероятность того, что РПЛ будет расширена до 18 клубов и никто из аутсайдеров этого чемпионата не отправится во второй по силе дивизион российского футбола. Для того, чтобы это произошло, соответствующее решение должен принять Российский футбольный союз (РФС). Позиция самих клубов по этому вопросу уже известна - в середине января на общем собрании 14 из 16 членов лиги поддержало расширение; против данного формата высказались только представители "Зенита" и "Спартака". По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, в ближайшее время лига выступит с официальным заявлением по данному вопросу, в котором будут прописаны нюансы этого процесса. Еще одним фактором, который должен позитивно сказаться на интересе ко второй части чемпионата России, станет полноценное внедрение системы видеоассистента рефери (VAR). Она будет применяться во всех играх национального первенства до конца сезона. В первой части сезона технология внедрялась поэтапно - в первом туре в режиме офлайн на игре "Локомотив" - "Рубин", со второго по четвертый тур - в одном из восьми матчей, а с пятого по 18-й туры - в двух из восьми. В последнем перед зимней паузой 19-м туре число таких игр возросло до трех. Еще одним новшеством этого сезона является кубок победителя чемпионата России, дизайн которого был представлен еще в июле, а сам трофей показан только в конце февраля. Новый кубок, как и золотые медали, был разработан совместно со студией Артемия Лебедева. Его отличительная особенность заключается в том, что он не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Согласно плану РПЛ, до завершения чемпионата пройдет трофи-тур кубка по всем стадионам клубов премьер-лиги. Первой "остановкой" станет матч "Динамо" - "Спартак", который состоится 29 февраля.