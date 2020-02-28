Шайба Гусева не помогла "Нью-Джерси" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Марио Ферраро (23-я минута), Маркус Соренсен (36) и Логан Кутюр (61). У проигравших отличились Трэвис Зэйджак (12) и российский форвард Никита Гусев (16).

ТАСС, 28 февраля. "Нью-Джерси" проиграл "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гусев забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, в активе 28-летнего россиянина также 28 передач. Форвард набрал очки в четвертом матче подряд.

"Сан-Хосе" прервал серию из пяти поражений и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 64 матчах. "Нью-Джерси" идет 14-м на Востоке, имея в активе 61 очко после 63 встреч.

В следующем матче "Сан-Хосе" 1 марта на домашней площадке примет "Питтсбург", "Нью-Джерси" в этот же день в гостях встретится с "Лос-Анджелесом".