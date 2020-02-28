Тренер сборной России: яхтсмен Крутских имеет хорошие олимпийские перспективы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по парусному спорту в классе "лазер-радиал" Даниил Крутских имеет хорошие перспективы на следующий олимпийский цикл в дисциплине "лазер". Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России Наталья Иванова.

В пятницу 19-летний Крутских завоевал золотую медаль чемпионата мира в классе "лазер-радиал". Он стал первым яхтсменом из России, которому удалось завоевать золото в этом классе. Ранее лучшим результатом российских спортсменов была серебряная награда, которую завоевал Андрей Кирилюк на чемпионате мира 1996 года.

"Конечно, это хороший знак. Надо понимать, что "лазер-радиал" - это олимпийский класс только у женщин, но, тем не менее, у мужчин он является переходным классом на взрослый "лазер". Конкуренция там очень высокая. То, что Даниил показал такой результат, несомненно говорит о перспективности этого спортсмена", - отметила Иванова.

"Можно говорить о том, что он имеет хорошие шансы в будущем успешно выступать на взрослом "лазере". Уже подтверждено, что он войдет в программу Олимпийских игр 2024 года. Перспективы Даниила на следующий олимпийский цикл хорошие", - добавила собеседница агентства.

Крутских является двукратным чемпионом Европы среди юниоров, а также серебряным призером молодежного чемпионата мира.