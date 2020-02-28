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Шахматные турниры

Азербайджанец Сулейманлы в возрасте 14 лет выиграл шахматный турнир "Аэрофлот Опен"

По итогам девяти туров спортсмен набрал 6,5 очка и опередил соперников по дополнительным показателям

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы стал победителем международного фестиваля "Аэрофлот Опен", который проходил в Москве.

По итогам девяти туров 14-летний Сулейманлы набрал 6,5 очка и опередил соперников по дополнительным показателям. Второе место занял Ринат Джумабаев из Казахстана, третье - Рауф Мамедов из Азербайджана. Лучшим из россиян стал Давид Паравян, набравший шесть очков и занявший десятое место.

Турнир "Аэрофлот Опен" проводится с 2002 года. Общий призовой фонд в нынешнем году составил €120 тыс. В прошлом году турнир выиграл эстонский шахматист Кайдо Кюлаотс.

Теги
Шахматные турниры
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