IIHF разослала участникам ЧМ инструкции по действиям при выявлении коронавируса у игроков

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) разослала в национальные федерации, чьи команды будут участвовать в чемпионате мира в Швейцарии, инструкции о том, как нужно действовать в случае обнаружения коронавируса у членов команд. Об этом ТАСС рассказал член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Во вторник издание Blick со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения сообщило про первый случай заражения коронавирусом нового типа в Швейцарии. По сведениям издания, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве. Из-за обнаружения коронавируса 28 и 29 февраля два матча чемпионата Швейцарии по хоккею в Давосе и Лугано пройдут без зрителей.

"Мы следим, предупредили всех своих врачей, игроков, и о любом недомогании должно сразу сообщаться. Международная федерация уже прислала всем командам специальный лист с вопросами: к примеру, были ли игроки в последнее время в Китае, - сказал Третьяк. - Турнира не будет, если останется только две команды, а так IIHF говорит, что чемпионат мира состоится. Кто знает, что будет дальше, но пока нам дали предписание, что нужно сделать, как себя вести, если там будет массовое заражение игроков".

"Никакой паники нет, швейцарская федерация хоккея все делает, чтобы чемпионат мира прошел на высоком уровне. Но опасения есть, поскольку зараза распространяется, и игроки должны оповещать врачей о своем состоянии", - добавил он.