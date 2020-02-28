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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

И. о. антидопингового менеджера IBU была не единственным информатором по делу Логинова

Во время чемпионата мира, 22 февраля, в номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошли обыски в связи с подозрением в причастности к антидопинговым нарушениям, основанием чему стало использование Касперовичем чужой аккредитации

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен была не единственным информатором правоохранительных органов Италии в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом ТАСС сообщила председатель независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Луиза Рейли.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича, которые находились на чемпионате мира в Антхольце. В отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Сообщалось, что основанием для него стала информация, поступившая от Фуссек-Хаккарайнен.

"Не только Сара Фуссек-Хаккарайнен [как исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU], но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными", - сказала Рейли.

"Тесное сотрудничество с правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами свидетельствует о поддержке BIU их усилий по борьбе с преступностью (допинг и другие формы коррупции в спорте являются преступлениями во многих странах - прим. ТАСС), а также укрепляет усилия самой группы по защите спорта от коррупции", - добавила она.

Ранее в пятницу она также сообщила, что BIU в деле Логинова и Касперовича четко следовал правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые требуют от антидопинговых служб предоставления информации и разведданных правоохранительным органам. При этом Рейли подчеркнула, что BIU не подавал никаких жалоб и не требовал каких-либо действий со стороны правоохранительных органов. У BIU не было информации о готовящихся обысках.

В четверг личный тренер спортсмена Александр Касперович сообщил, что он совместно с Логиновым рассматривает вариант подачи иска к Фуссек-Хаккарайнен. Ее обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила. Вариант подачи иска также рассматривает Союз биатлонистов России (СБР).

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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