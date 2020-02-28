Гребенщиков признан лучшим форвардом последней недели регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 28 февраля. Нападающий подольского "Витязя" Святослав Гребенщиков признан лучшим форвардом последней, 23-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

25-летний Гребенщиков вместе с "Витязем" одержал одну победу в двух матчах, забросив три шайбы. Гребенщиков также стал автором победного буллита в домашнем матче с ярославским "Локомотивом" (5:4 Б).

Лучшим вратарем недели стал голкипер новосибирской "Сибири" Алексей Красиков, одержавший победы в двух матчах из двух. 24-летний голкипер отразил 94,44% бросков по воротам при коэффициенте надежности 1,50.

Лучшим защитником признан 29-летний чешский игрок хабаровского "Амура" Михал Йордан, забросивший две шайбы в двух матчах.

Лучшим новичком стал 19-летний нападающий ярославского "Локомотива" Александр Дарьин. В гостевой встрече с минским "Динамо" (5:3) форвард забросил первую шайбу в КХЛ, а в следующей игре - на выезде с "Витязем" - Дарьин отметился дебютной результативной передачей.