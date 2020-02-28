Футболист "Спартака" Шюррле пропустит несколько матчей чемпионата России из-за травмы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле пропустит несколько матчей чемпионата России по футболу из-за повреждения. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

В субботу "Спартак" встретится с московским "Динамо" в 20-м туре национального первенства. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Динамо" в Петровском парке и начнется в 16:30 мск.

"Шюррле не сыграет, у него проблема с ногой. Думаю, что он пропустит несколько матчей", - сказал Тедеско.

Из-за повреждения ближайшую встречу пропустит и полузащитник "Спартака" Наиль Умяров. "У Наиля проблемы с голеностопом, наш медицинский штаб делает все возможное, чтобы он вернулся в строй, - сказал Тедеско. - Это очень важный игрок для нас. В остальном все в строю, кроме Александра Селихова".

19-летний Умяров провел в нынешнем чемпионате России 10 матчей. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Шюррле принял участие в 13 играх, забил один гол и отдал две результативные передачи.