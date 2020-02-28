Вход на матчи дивизиона В чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будет бесплатным

ТАСС, 28 февраля. Вход на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом группы В, сильнейшая из команд которой по итогам турнира завоюет путевку в высший дивизион чемпионата мира 2021 года, будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Вход на матчи этого дивизиона свободный", - говорится в сообщении. Игры начнутся 1 марта на трех стадионах в Иркутске и одной арене в Шелехове (Иркутская область).

В матчах этого дивизиона участвуют десять команд, в группе А сыграют сборные Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины и Швейцарии, в группе В - команды Японии, Латвии, Словакии, Сомали и Монголии. Команды Венгрии и Монголии уже находятся в Иркутске и тренируются. Команда из Китая отменила участие из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, а команда Великобритании не смогла приехать из-за связанных с выходом страны из Европейского союза сложностей с оформлением документов.

Людей, которые купили билеты на матчи чемпионата мира дивизиона А, правительство региона рекомендовало отпустить с работы.

Матчи чемпионата мира в дивизионе А пройдут с 29 марта по 5 апреля. В группе А сыграют команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана, в группе В - команды Норвегии, США, Германии и Эстонии.