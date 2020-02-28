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Допинг в спорте

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Прищепа отстранена из-за допинга

Допинг-проба 25-летней украинки дала положительный результат на мочегонный препарат гидрохлортиазид
Наталия Прищепа EPA-EFE/HAYOUNG JEON
Описание
Наталия Прищепа
© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

ТАСС, 28 февраля. Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа (в замужестве - Кроль), выступающая в беге на 800 м, временно отстранена от соревнований из-за положительного результата допинг-теста. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что допинг-проба 25-летней спортсменки дала положительный результат на мочегонный препарат гидрохлортиазид, которое используется для маскировки присутствия в организме запрещенных веществ. Отмечается, что спортсменка получила уведомление о предъявлении ей обвинений. Ей грозит дисквалификация на четыре года.

Прищепа является двукратной чемпионкой Европы (2016, 2018), также на ее счету золотая медаль Европейских игр 2019 года.

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УкраинаДопинг
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