Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Юрченко был единственным кандидатом на пост главы ВФЛА. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

Изначально на пост главы ВФЛА претендовали четыре кандидата. Однако главный тренер сборной России Юрий Борзаковский 25 февраля снял свою кандидатуру, а кандидатуры главы Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова и спортивного менеджера Михаила Гусева были сняты в четверг по инициативе рабочей группы ОКР.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию.

Положение ВФЛА

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего федерацию с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.