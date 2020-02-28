Оргкомитет ОИ-2020: никаких изменений в проведении Игр из-за коронавируса внесено не будет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года не намерен вносить изменения в план проведения Игр, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии. Об этом сказал заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Энё, комментарий которого приводит Reuters.

"В план проведения Олимпийских игр в Токио не будет внесено никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы можем принять решение о переносе или отмене. У меня и в мыслях нет ничего подобного", - сказала Энё.