Оргкомитет ОИ-2020: никаких изменений в проведении Игр из-за коронавируса внесено не будет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года не намерен вносить изменения в план проведения Игр, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии. Об этом сказал заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Энё, комментарий которого приводит Reuters.
"В план проведения Олимпийских игр в Токио не будет внесено никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы можем принять решение о переносе или отмене. У меня и в мыслях нет ничего подобного", - сказала Энё.
В четверг президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК полностью разделяет позицию оргкомитета Игр провести соревнования в запланированные сроки.
Также Энё отметила, что не ведется никаких дебатов по вопросу отсрочки Игр. Отмечается, что японская сторона рассматривает вопрос о сокращении дистанции эстафеты олимпийского огня. Японская сторона инвестировала в подготовку и проведение Игр более $12 млрд, в связи с чем заинтересована в успокоении ситуации относительно организации и проведения Олимпийских игр.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.