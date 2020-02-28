Глава медицинского штаба сборной РФ по футболу Безуглов вошел в состав президиума ВФЛА

В состав нового президиума, помимо Юрченко, вошли глава медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов, а также Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников. В состав контрольно-ревизионной комиссии вошли Игорь Голованов, Надежда Лобойко и Жанна Мигурская.

Усугубившийся в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко кризис в российской легкой атлетике привел к тому, что Министерство спорта РФ до 1 марта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум федерации во главе с исполняющей обязанности президента организации Юлией Тарасенко подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Положение ВФЛА

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.