Скелетонистка Никитина идет третьей после двух заездов на чемпионате мира

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина занимает третье место после двух заездов на чемпионате мира. Соревнования проходят в немецком Альтенберге.

Лидирует швейцарка Марина Джилардони, ее результат - 1 минута 57,83 секунды. Второй идет немка Тина Херман (отставание - 0,63 секунды). Никитина отстает от лидера на 0,77 секунды. Россиянка Юлия Канакина идет девятой (+2,07), Рената Хузина - 13-й (+2,63).

Никитиной 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019).

Третий и четвертый заезды у женщин пройдут в субботу.