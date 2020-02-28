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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина идет третьей после двух заездов на чемпионате мира

Лидирует швейцарка Марина Джилардони, второе место занимает немка Тина Херман

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина занимает третье место после двух заездов на чемпионате мира. Соревнования проходят в немецком Альтенберге.

Лидирует швейцарка Марина Джилардони, ее результат - 1 минута 57,83 секунды. Второй идет немка Тина Херман (отставание - 0,63 секунды). Никитина отстает от лидера на 0,77 секунды. Россиянка Юлия Канакина идет девятой (+2,07), Рената Хузина - 13-й (+2,63).

Никитиной 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019).

Третий и четвертый заезды у женщин пройдут в субботу.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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