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Футбол в России

Чемпион мира 2018 года Рами может пропустить матч ФК "Сочи" против "Арсенала"

Защитник заключил контракт "Сочи" до конца сезона на правах свободного агента

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Новичок футбольного клуба "Сочи" чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами может пропустить домашний матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", который пройдет 1 марта. Об этом журналистам сообщил главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

34-летний защитник заключил контракт с "Сочи" до конца сезона на правах свободного агента. Его предыдущей командой был турецкий "Фенербахче", с которым игрок расторг контракт 21 февраля. Ранее защитник выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью" и итальянский "Милан".

"У Адиля есть проблема с коленом - небольшое перенапряжение после игр в "Сочи", в этой игре он, скорее всего, не будет играть, - сказал Федотов. - Зачем в команде еще один центральный защитник? Мы не видим перенасыщение защитников. Надеемся, что Адиль будет двигать нас вперед".

Главный тренер "Сочи" высказался по поводу состояния еще одного новичка команды - арендованного у петербургского "Зенита" нападающего Александра Кокорина. "Александр находится в прекрасной форме", - сказал специалист.

На вопрос о том, в чем Федотов видит проблему занимающего 16-е место в турнирной таблице чемпионата России "Сочи", он ответил: "Много нюансов - не все вовремя было организовано и было сделано. Это зависит от условий в которых находилась команда. Будем надеяться, что период становления закончился".

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 15 очков.

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Российский футбол
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