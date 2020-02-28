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Футбол в России

Пилосян: ФК "Сочи" преобразится с приходом Кокорина и Рами

Игроки арендованы клубом до конца этого сезона

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян выразил надежду на то, что приход российского нападающего Александра Кокорина и французского защитника Адиля Рами поможет одноименному футбольному клубу повысить уровень игры. Об этом Пилосян заявил журналистам.

"Сочи" арендовал Кокорина у петербургского "Зенита" до конца сезона-2019/20. Рами присоединился к сочинскому клубу на правах свободного агента, предыдущим клубом чемпиона мира в составе сборной Франции был турецкий "Фенербахче".

"Сегодняшнее мероприятие значимо, потому что в "Сочи" приехали два знаменитых на весь мир футболиста, с которыми команда полностью преобразится, заиграет по-другому, игра будет, я думаю, совсем в другом классе. Я думаю, что количество зрителей увеличится. Для нас большая честь, что Александр и Адиль будут играть у нас в городе, прошу их выложиться по полной, гордо отыграть оставшиеся матчи, и надеюсь, что в дальнейшем они продолжат выступать за "Сочи", - сказал Пилосян.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав в 18 матчах 15 очков. В ближайшем туре "Сочи" примет тульский "Арсенал" 1 марта.

Теги
Российский футбол
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