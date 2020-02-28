Футболист Рами заявил, что отказался от предложения в Катаре ради перехода в ФК "Сочи"

34-летний Рами заключил контракт с "Сочи" до конца сезона на правах свободного агента. Его предыдущей командой был турецкий "Фенербахче", с которым защитник расторг контракт 21 февраля.

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами получил хорошее предложение от футбольного клуба из Катара перед переходом в "Сочи". Об этом он рассказал журналистам.

"Я настроен показать максимум в "Сочи". Я надеюсь, что все будут довольны мной - и болельщики, и тренеры, - сказал Рами. - Сочи - прекрасный город, напоминает внешне Калифорнию. Было сложно после чемпионата мира, от меня многого ждали, нужно было подтверждать свой статус".

"Когда услышал предложение от "Сочи", я почти сразу принял решение. Было несколько предложений, меня приглашали играть в Катар, но я люблю играть в футбол. Я знаю Александра [Кокорина]. Я думаю что у меня тоже все будет хорошо", - заключил Рами.

"Сочи" арендовал Кокорина у петербургского "Зенита" до конца сезона-2019/20.

В составе французского "Лилля" Рами стал чемпионом Франции (2010/11) и обладателем Суперкубка Франции (2011). В испанской "Валенсии" защитник выиграл Лигу Европы (2015/16). Помимо этого, Рами выступал за французские "Этуаль" и "Марсель", испанскую "Севилью", а также итальянский "Милан".