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Футбол в России

Кокорин намерен попасть в состав сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

Нападающий ФК "Сочи" отметил, что у него было мало времени на подготовку, но проблем во взаимоотношениях с партнерами по команде не возникло
Александр Кокорин Ольга Мальцева/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Ольга Мальцева/ТАСС

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды до конца сезона, рассчитывает принести пользу команде, вернуться к своему прежнему уровню игры и выступить на чемпионате Европы. Об этом он заявил журналистам.

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Кокорин дебютировал в составе "Сочи" в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:1) и забил два гола. Первый официальный матч за "Сочи" Кокорин может провести 1 марта, в этот день клуб примет тульский "Арсенал" в матче 20-го тура чемпионата России. Руководство "Сочи" сообщило, что рассчитывает на успешное выступление команды в этом году, и считает, что результативные игры привлекут на матчи много болельщиков.

"Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - сказал Кокорин.

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Он отметил, что у него было мало времени на подготовку, но проблем во взаимоотношениях с партнерами не возникло. "Ребят многих знаю, с многими играл, приняли прекрасно меня, никаких проблем у меня с этим нет", - резюмировал он.

17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина. 21 января пресс-служба "Сочи" сообщила о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России, до перехода в "Сочи".

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