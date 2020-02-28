Кокорин намерен попасть в состав сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды до конца сезона, рассчитывает принести пользу команде, вернуться к своему прежнему уровню игры и выступить на чемпионате Европы. Об этом он заявил журналистам.

Кокорин дебютировал в составе "Сочи" в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:1) и забил два гола. Первый официальный матч за "Сочи" Кокорин может провести 1 марта, в этот день клуб примет тульский "Арсенал" в матче 20-го тура чемпионата России. Руководство "Сочи" сообщило, что рассчитывает на успешное выступление команды в этом году, и считает, что результативные игры привлекут на матчи много болельщиков.

"Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - сказал Кокорин.