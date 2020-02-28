ФК "Сочи" ожидает, что посещаемость домашних матчей команды в 2020 году увеличится

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Посещаемость домашних матчей футбольного клуба "Сочи" в 2020 году должна увеличиться. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Владимир Федотов.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков после 18 матчей. 1 марта "Сочи" дома примет тульский "Арсенал".

"Ожидаем с нетерпением старта. Теперь мы ждем море болельщиков, а от своей команды - самоотверженной, яркой и результативной игры. То, что к нам присоединились футболисты с большой буквы (Александр Кокорин и Адиль Рами - прим. ТАСС), это здорово, они продвигают футбол", - сказал Федотов.

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко отметил, что трансферная кампания прошла скоротечно и была проведена точечно для достижения результата. "Надеемся, что будет результат. Если мы будем побеждать, естественно, нас будет поддерживать, и к "Сочи" появится интерес", - добавил Рубашко.

"Сочи" проводит домашние матчи на стадионе "Фишт", который вмещает 44 287 человек.