Ганус ждет от совета World Athletics положительных решений для российской легкой атлетики

В пятницу состоялась отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Новым президентом организации избран Евгений Юрченко, который был единственным кандидатом. "Я тоже расстроен тем, что больше никто не выдвинул свою кандидатуру, но такая возможность оставалась, - отметил Ганус. - Да, он пришел не из спорта, но и я тоже: я пришел из кораблестроения, он - из авиастроения, он не замешан в допинговых делах и намерен активно сотрудничать с президиумом".

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.