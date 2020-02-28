Пахноцкая: у нового главы ВФЛА Юрченко нет времени на раскачку, ему многое нужно сделать

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новому президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко нужно в короткий срок решить важнейшие проблемы, времени на раскачку у него нет. Таким мнением с ТАСС поделилась заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцая.

В пятницу Юрченко был избран президентом ВФЛА. Он был единственным кандидатом на этот пост. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

"Мой лозунг по жизни: судить человека по делам, а не словам. У нового президента ВФЛА нет времени на раскачку, ему нужно делать вполне конкретные шаги для того, чтобы международное легкоатлетическое сообщество вернулось к диалогу с российским, потому что сейчас его нет. Нет у российских легкоатлетов нейтрального статуса, доверия к российской легкоатлетической системе тоже нет. Ему нужно в очень короткий срок решить эти три важнейшие проблемы, сделать это будет непросто", - сказала Пахноцкая.

"Да, выборы получились безальтернативными, но этот кандидат соответствовал всем критериям рабочей группы, которые были заранее обнародованы", - добавила она.