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Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Пахноцкая: у нового главы ВФЛА Юрченко нет времени на раскачку, ему многое нужно сделать

За кандидатуру Юрченко проголосовало 53 делегата
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новому президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко нужно в короткий срок решить важнейшие проблемы, времени на раскачку у него нет. Таким мнением с ТАСС поделилась заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцая.

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В пятницу Юрченко был избран президентом ВФЛА. Он был единственным кандидатом на этот пост. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

"Мой лозунг по жизни: судить человека по делам, а не словам. У нового президента ВФЛА нет времени на раскачку, ему нужно делать вполне конкретные шаги для того, чтобы международное легкоатлетическое сообщество вернулось к диалогу с российским, потому что сейчас его нет. Нет у российских легкоатлетов нейтрального статуса, доверия к российской легкоатлетической системе тоже нет. Ему нужно в очень короткий срок решить эти три важнейшие проблемы, сделать это будет непросто", - сказала Пахноцкая.

"Да, выборы получились безальтернативными, но этот кандидат соответствовал всем критериям рабочей группы, которые были заранее обнародованы", - добавила она.

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Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. 29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

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Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики
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