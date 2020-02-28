Скелетонистка Никитина намерена продолжать бороться за золото ЧМ, несмотря на свою ошибку

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина намерена продолжать бороться за победу на чемпионате мира в Альтенберге, несмотря на то, что допустила серьезную ошибку во втором заезде. Об этом Никитина сообщила ТАСС.

Никитина занимает третье место после двух заездов на чемпионате мира. Лидирует швейцарка Марина Джилардони, ее результат - 1 минута 57,83 секунды. Второй идет немка Тина Херман (отставание - 0,63 секунды). Никитина отстает от лидера на 0,77 секунды. Россиянка Юлия Канакина идет девятой (+2,07), Рената Хузина - 13-й (+2,63).

"Отставание от лидера у меня, конечно, большое, но бороться нужно. Я постараюсь завтра проехать так, как это сделала сегодня в первой попытке. Продолжу бороться за победу на чемпионате мира", - сказала Никитина.

"Я не понимаю, почему ошиблась во второй попытке. Мне нужно пересмотреть это и проанализировать свое выступление", - заключила собеседница ТАСС.

Ни одной российской скелетонистке ранее ни разу не удавалось стать первой на чемпионате мира. В 2003 году Екатерина Миронова выиграла серебро в Нагано, в 2016-м в австрийском Иглсе Никитина стала бронзовым призером. Женские чемпионаты мира по скелетону проводятся с 2000 года.