Врач Безуглов продолжит работу в сборной РФ по футболу после вхождения в президиум ВФЛА

"Работа в футбольной сборной находится на первом месте, я всего лишь член президиума ВФЛА, это не требует постоянного присутствия на работе, - сказал Безуглов. - С учетом того, что график конференций по линии РФС [Российского футбольного союза] достаточно обширен, я рассчитываю, что будут синергизм, помощь, обмен мнениями".

В пятницу в Олимпийском комитете России (ОКР) прошла внеочередная выборная конференция ВФЛА, новым президентом организации был избран Евгений Юрченко. Безуглов вошел в состав нового президиума ВФЛА.

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов, вошедший в состав нового президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), продолжит работать в национальной команде. Об этом Безуглов сообщил ТАСС.

"Легкая атлетика - та среда, где работают очень много тренеров по физподготовке в футболе. Думаю, такой синергизм даст еще больший результат", - добавил собеседник агентства.

Безуглов работает в сборной России по футболу с августа 2012 года. К работе в национальной команде он был привлечен по приглашению занимавшего на тот момент пост главного тренера итальянского специалиста Фабио Капелло. Безуглов работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, чемпионате Европы 2016 года и Кубке Конфедераций 2017 года. Помимо работы в сборной России, он является председателем медицинского комитета РФС.

Положение ВФЛА

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.