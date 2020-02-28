Российские гимнасты не выступят на этапе Кубка мира в Японии из-за коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка мира в Токио из-за коронавируса. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Ранее в пятницу трехкратный чемпион мира Никита Нагорный в своем Instagram сообщил, что российская команда по той же причине не выступит на этапе Кубка мира в Милуоки. На турнире в Токио в частности должен был выступить трехкратный чемпион мира Артур Далалоян.
"Мы пропускаем этап в Токио по причине коронавируса", - сказала Родионенко.
Этап Кубка мира в Милуоки пройдет 7 марта, в Токио - с 4 по 5 апреля.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. В Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.