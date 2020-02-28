Российские гимнасты не выступят на этапе Кубка мира в Японии из-за коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка мира в Токио из-за коронавируса. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Ранее в пятницу трехкратный чемпион мира Никита Нагорный в своем Instagram сообщил, что российская команда по той же причине не выступит на этапе Кубка мира в Милуоки. На турнире в Токио в частности должен был выступить трехкратный чемпион мира Артур Далалоян.

"Мы пропускаем этап в Токио по причине коронавируса", - сказала Родионенко.