Ганус заявил, что остался доволен ходом выборной конференции ВФЛА

Юрченко был избран президентом ВФЛА в пятницу. Он был единственным кандидатом на этот пост. Полномочиями по проведению выборной конференции была наделена рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР), в которую входили представители РУСАДА.

"Процесс взаимодействия с ОКР и министерством спорта получился качественным. Во время заседаний группы шла конструктивная работа, мы выслушивали мнение комиссии спортсменов. Я человек реально независимый, меня сложно продавить, поэтому могу сказать откровенно: я получал удовольствие от того, что мы можем работать на таком хорошем уровне", - сказал Ганус.

"Такой легкой атлетики, которая у нас есть, больше быть не должно", - добавил он.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.