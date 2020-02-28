Ганус заявил, что остался доволен ходом выборной конференции ВФЛА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус остался доволен процессом выбора Евгения Юрченко новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он заявил ТАСС.
Юрченко был избран президентом ВФЛА в пятницу. Он был единственным кандидатом на этот пост. Полномочиями по проведению выборной конференции была наделена рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР), в которую входили представители РУСАДА.
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"Процесс взаимодействия с ОКР и министерством спорта получился качественным. Во время заседаний группы шла конструктивная работа, мы выслушивали мнение комиссии спортсменов. Я человек реально независимый, меня сложно продавить, поэтому могу сказать откровенно: я получал удовольствие от того, что мы можем работать на таком хорошем уровне", - сказал Ганус.
"Такой легкой атлетики, которая у нас есть, больше быть не должно", - добавил он.
Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.