{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Ганус заявил, что остался доволен ходом выборной конференции ВФЛА

Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики был избран Евгений Юрченко
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус остался доволен процессом выбора Евгения Юрченко новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он заявил ТАСС.

Юрченко был избран президентом ВФЛА в пятницу. Он был единственным кандидатом на этот пост. Полномочиями по проведению выборной конференции была наделена рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР), в которую входили представители РУСАДА.

Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

"Процесс взаимодействия с ОКР и министерством спорта получился качественным. Во время заседаний группы шла конструктивная работа, мы выслушивали мнение комиссии спортсменов. Я человек реально независимый, меня сложно продавить, поэтому могу сказать откровенно: я получал удовольствие от того, что мы можем работать на таком хорошем уровне", - сказал Ганус.

"Такой легкой атлетики, которая у нас есть, больше быть не должно", - добавил он.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Теги
Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксерский поединок Поветкин - Уайт запланирован на май в Англии
Бой планируется на 2 или 9 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС