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Летние олимпийские виды спорта

Гимнаст Нагорный должен выступить на этапе КМ в Бирмингеме, Далалоян - в Штутгарте

Ранее в пятницу Нагорный объявил, что российская сборная не выступит на этапе в США из-за коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Трехкратные чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян должны выступить на этапах Кубка мира в Бирмингеме и Штутгарте соответственно. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

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Ранее в пятницу Нагорный объявил, что российская сборная не выступит на этапе в США (7 марта) из-за коронавируса. Позднее Родионенко сообщила ТАСС, что сборная по той же причине отказалась от этапа в Японии (4-5 апреля).

"Мы сделали замену, он [Нагорный] должен выступать в Бирмингеме, там пока безопасно, а Далалоян - в Штутгарте. Пока не придет тревожных известий. Это решение было принято только для того, чтобы их обезопасить", - рассказала Родионенко.

Этап Кубка мира в Штутгарте пройдет с 21 по 22 марта, в Бирмингеме - 28 марта. В ходе этапов Кубка мира будут разыграны олимпийские лицензии в личном многоборье и в отдельных видах.

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Летние олимпийские виды спорта
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