Матыцин заявил, что Минспорт РФ готов оказать поддержку Юрченко на посту президента ВФЛА

Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.

"Уверен, ваши знания, опыт и ответственность станут залогом эффективной работы. Минспорт со своей стороны открыт для сотрудничества и готов оказать вам всестороннюю поддержку в рамках своей компетенции", - сказал министр в разговоре с Юрченко.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю вас с избранием. Вы возглавили федерацию в самый тяжелый период ее истории. Перед вами стоят серьезные задачи, связанные с выводом ВФЛА из кризиса, укреплением диалога с World Athletics [Международной ассоциацией легкоатлетических федераций] и защитой интересов российских спортсменов", - добавил он.

Положение ВФЛА

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.