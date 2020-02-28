Ласицкене заявила, что пока не может оказать поддержку новому президенту ВФЛА Юрченко

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пока не готова выразить доверие и оказать поддержку новому президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко. Об этом Ласицкене рассказала ТАСС. Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.

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"Очень хорошо, что у нас теперь есть новый президент и новый президиум, но поддержку и доверие Евгению Валерьевичу я пока не могу оказать. Мы ждем от него четких действий по восстановлению статуса ВФЛА и обеспечении нашего права выступать на международных стартах. Этот человек взял на себя большую ответственность, и я надеюсь, что он это понимает и принимает. Если ему нужно узнать мнение спортсменов по тому или иному вопросу, то он всегда может связаться с главой нашей комиссии [спортсменов] Радионом Гатауллиным", - сказала Ласицкене. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

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