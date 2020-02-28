Ласицкене заявила, что пока не может оказать поддержку новому президенту ВФЛА Юрченко

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пока не готова выразить доверие и оказать поддержку новому президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко. Об этом Ласицкене рассказала ТАСС.
Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.
"Очень хорошо, что у нас теперь есть новый президент и новый президиум, но поддержку и доверие Евгению Валерьевичу я пока не могу оказать. Мы ждем от него четких действий по восстановлению статуса ВФЛА и обеспечении нашего права выступать на международных стартах. Этот человек взял на себя большую ответственность, и я надеюсь, что он это понимает и принимает. Если ему нужно узнать мнение спортсменов по тому или иному вопросу, то он всегда может связаться с главой нашей комиссии [спортсменов] Радионом Гатауллиным", - сказала Ласицкене.
Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.
29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.