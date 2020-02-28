Юрченко обратится в Минспорт РФ с просьбой вернуть ВФЛА государственную аккредитацию

Юрченко избран президентом ВФЛА в пятницу. 31 января министр спорта Олег Матыцин подписал приказ о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА сроком до 1 марта. Причиной для приостановки действия аккредитации послужило невыполнение со стороны ВФЛА обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко обратится в Министерство спорта РФ с просьбой вернуть организации государственную аккредитацию. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы обратимся в министерство спорта с просьбой восстановить аккредитацию, которая была приостановлена. Это поможет восстановить полноценную работу, - сказал Юрченко. - Среди членов президиума ВФЛА нет ни тренеров, ни спортивных функционеров, которым могут быть предъявлены претензии по допинговым и другим вопросам. Этим мы переворачиваем страницу и начинаем работу в легкой атлетике с чистого листа".

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России.