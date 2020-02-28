{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Родионенко разъяснила причины отказа российских гимнастов от участия в этапе КМ в США

В пятницу трехкратный чемпион мира Никита Нагорный объявил, что сборная не выступит на этапе в Милуоки из-за коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила причины отказа российских гимнастов от участия в этапе Кубка мира в Милуоки (штат Висконсин, США). Об этом она сообщила ТАСС.

На эту тему
Российские гимнасты не примут участия в этапе Кубка мира в США из-за коронавируса

В пятницу трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный объявил, что сборная не выступит на этапе в США из-за коронавируса. Позднее стало известно, что российские гимнасты пропустят этап в Японии по той же причине.

"Насчет этапа в США было принято такое решение из-за того, что они летят туда с двумя пересадками, - сказала Родионенко. - Одна из них - в Амстердаме, и она самая страшная. Если хоть один человек в самолете будет под подозрением, всех пассажиров посадят на карантин, а это минимум две недели. Представляете, что значит для гимнаста две недели карантина, а у нас на носу чемпионат Европы".

Этап Кубка мира в США пройдет 7 марта, далее состоятся этапы в Баку (12-15 марта), Дохе (18-21 марта), Штутгарте (21-22 марта), Бирмингеме (28 марта) и Токио (4-5 апреля).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. В Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксерский поединок Поветкин - Уайт запланирован на май в Англии
Бой планируется на 2 или 9 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС