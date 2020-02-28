Родионенко разъяснила причины отказа российских гимнастов от участия в этапе КМ в США

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объяснила причины отказа российских гимнастов от участия в этапе Кубка мира в Милуоки (штат Висконсин, США). Об этом она сообщила ТАСС.

В пятницу трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный объявил, что сборная не выступит на этапе в США из-за коронавируса. Позднее стало известно, что российские гимнасты пропустят этап в Японии по той же причине.

"Насчет этапа в США было принято такое решение из-за того, что они летят туда с двумя пересадками, - сказала Родионенко. - Одна из них - в Амстердаме, и она самая страшная. Если хоть один человек в самолете будет под подозрением, всех пассажиров посадят на карантин, а это минимум две недели. Представляете, что значит для гимнаста две недели карантина, а у нас на носу чемпионат Европы".

Этап Кубка мира в США пройдет 7 марта, далее состоятся этапы в Баку (12-15 марта), Дохе (18-21 марта), Штутгарте (21-22 марта), Бирмингеме (28 марта) и Токио (4-5 апреля).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. В Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.