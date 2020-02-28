Встреча ВФЛА с рабочей группой World Athletics пройдет на следующей неделе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Встреча представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления членства ВФЛА пройдет на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал новый президент ВФЛА Евгений Юрченко.

"На следующей неделе будет встреча с рабочей группой по восстановлению ВФЛА. Наши действия будут сильно отличаться от того бездействия, которое было на данный момент. Сейчас мы подготовим позицию, на это уйдут понедельник и вторник, и будем уже встречаться с ней. Но это произойдет до заседания совета World Athletics 11-12 марта", - заявил Юрченко.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.