Юрченко пообещал финансовую стабильность российской легкой атлетике

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко пообещал, что проблем с финансированием в этом виде спорта в стране не будет. Об этом он заявил ТАСС.

Юрченко был избран президентом ВФЛА в пятницу. Он был единственным кандидатом на этот пост. Полномочиями по проведению выборной конференции была наделена рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР).

"Финансирование - один из основных вопросов. Я уверен, что с этой программой мы справимся на сто процентов, и через короткий промежуток времени уже никто не будет считать российскую легкую атлетику банкротом", - сказал Юрченко.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.