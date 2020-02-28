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Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Юрченко пообещал финансовую стабильность российской легкой атлетике

В пятницу Юрченко был избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко пообещал, что проблем с финансированием в этом виде спорта в стране не будет. Об этом он заявил ТАСС.

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Юрченко был избран президентом ВФЛА в пятницу. Он был единственным кандидатом на этот пост. Полномочиями по проведению выборной конференции была наделена рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР).

"Финансирование - один из основных вопросов. Я уверен, что с этой программой мы справимся на сто процентов, и через короткий промежуток времени уже никто не будет считать российскую легкую атлетику банкротом", - сказал Юрченко.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Теги
Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики
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