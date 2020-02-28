Поздняков считает, что для эффективной работы нового руководства ВФЛА созданы все условия

В пятницу Евгений Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов на внеочередной выборной конференции. Также был утвержден новый состав президиума организации.

"С удовлетворением воспринимаю итоги сегодняшней конференции ВФЛА. Избраны новый президент федерации, органы управления - это самое главное. Полностью обновлен состав руководства, для эффективной работы которого, считаю, созданы сейчас все необходимые условия. Это было как раз одной из ключевых задач рабочей группы ОКР - организовать и провести конференцию таким образом, чтобы новое руководство ВФЛА смогло безотлагательно приступить к решению ключевых задач, главной из которых является скорейшее возобновление процедуры выдачи допуска чистым российским спортсменам для участия в международных соревнованиях со стороны World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций]", - сказал Поздняков.

Также глава ОКР пожелал руководству ВФЛА успешной и плодотворной работы, отметив, что ОКР готовы и впредь оказывать содействие в решении стоящих перед российской легкой атлетикой задач.

Положение ВФЛА

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.