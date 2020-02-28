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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка гимнастка Мустафина еще не возобновила тренировки

В октябре 2019 года спортсменка взяла паузу в карьере
Алия Мустафина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алия Мустафина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина пока что не вернулась к тренировкам. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

В октябре 2019 года Мустафина сообщила ТАСС, что взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике. При этом спортсменка отметила, что планирует выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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"Она не тренируется, а до Олимпиады осталось пять месяцев, раньше у нее было настроение, она нам еще в декабре говорила, что с 1 января [начнет тренировки], но на носу уже 1 марта, и она не появляется, а заставить ее мы не можем, - сказала Родионенко. - У нее есть проблемы с весом, поэтому, очевидно, она не может убрать лишнее. Я, наши специалисты, тренерский штаб не знаем еще таких прецедентов, чтобы у человека было столько лишнего веса, и за эти месяцы он пришел в норму и выступил на Олимпиаде, это грош цена нашей сборной, если человек неготовый, нигде не выступал, и мы его поставим в команду, а что мы другим скажем, которые готовятся и выступают? Есть же еще и спортивный принцип, все не просто так, а в команде всего четыре человека на Игры, чемпионат [России] все расставит по своим местам, потом - Европа и поедем дальше".

25-летняя Мустафина также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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